MOSCA – Un tuffo dove l’acqua è più brrrr… E’ diventato virale sui social il video di una impavida ragazza russa che si tuffa in un lago ghiacciato. Il filmato ha un inizio molto sexy, ma il finale è da comiche.

Le immagini caricate su LiveLeak mostrano la giovane protagonista che si spoglia e resta solo in lingerie, incurante delle temperature artiche. Prende la rincorsa e si lancia sullo specchio d’acqua. Ma finisce malissimo: l’atterraggio non è affatto morbido come si aspettava, perché la superficie del lago è completamente ghiacciata.

Il video è stato girato da un amico della ragazza che alla vista del capitombolo non riesce a trattenere le risate. Il lago era talmente congelato da restare solo lievemente scalfito dal tonfo della ragazza. Per la giovane, oltre all’imbarazzo, anche una caviglia fratturata.

Questo il link per guardare il video: https://www.liveleak.com/view?t=CUHLQ_1542397314