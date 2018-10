Tuffo in piscina dal tetto di casa: qualcosa va storto, finisce malissimo VIDEO

ROMA – Mai provare a lanciarsi in piscina dal tetto di una casa. Lo sa bene un uomo che per voler far ridere i suoi amici, prova una rischiosa acrobazia che gli costa quasi la vita. Il video, ormai diventato virale, è stato girato in Armenia e mostra un uomo su un tetto che si prepara a saltare in piscina.

A riprendere la scena è un amico che attende il fatidico tuffo non sapendo che, fatti tre passi, la grondaia frani sotto i piedi del tuffatore.

Per questa ragione, l’uomo precipita rovinosamente sbattendo la faccia a terra. A questo punto le immagini si interrompono, lasciando chi osserva il video con un interrogativo: quali ferite ha riportato il tuffatore? Il video è stato caricato su Twitter.