ROMA – Un muro di neve colpisce la costa della città turca di Hopa nel Mar Nero. E’ accaduto il 9 febbraio scorso e la scena è stata immortalata da Sefa Yasar, un oculista che risiede in città. Yasar ha mostrato la bufera di neve che attraversa il mare facendo sparire la costa. Il video è stato realizzato con la tecnica del timelapse. Spiega l’oculista autore del video: “Vivo a Hopa da due anni e questa è la prima volta che assisto a una tale bufera di neve. È stato un po’ spaventoso ma allo stesso tempo è stato un prodigio naturale”.

Il filmaot è diventato virale e mostra questa enorme muro di neve che travolge la città. Le immagini durano in totale solo 18 secondi e si riferiscono ovviamente ad un arco di tempo ben più lungo. La tecnica usata del timelapse serve proprio a questo, ad accorciare i tempi di ripresa rendendo dei fenomeni naturali e non solo davvero spettacolari. Un filmato di questo tipo può essere ottenuto processando una serie di fotografie scattate in sequenza e opportunamente montate o come in questo caso, attraverso dei video che verranno poi accelerati.

Fonte: Repubblica, YouTube