ROMA – La telecamera di sorveglianza di un negozio riprende il salvataggio eroico effettuato da un ragazzino di 17 anni, che afferra al volo una bimba di due anni che sta cadendo dalla finestra. Feuzi Zabaat, 17 anni, è il giovane di 17 anni che giovdì 27 giugno ha salvato Doha Muhammed, la bimba di due anni originaria della Siria protagonista di questa vicenda con lieto fine.

Feuzi è un immigrato originario dell’Algeria che lavora in un negozio di cornici nel distretto di Fatih ad Instanbul: mentre è in strada si accorge della piccola Doha che si è sporta troppo dalla finestra della sua casa. La piccola è infatti sfuggita al controllo della madre occupata dalle faccende domestiche: Faith, per istinto si prepara ad intervenire mettendo le braccia in modo che possano afferrare la piccola che cade senza riportare, grazie a Faith, nessun trauma.

Zabaat ora è un eroe. Il giovane, come racconta il Daily Mail, ha posato per i media turchi dichiarando: “Ho fatto quello che era necessario per l’amore di Allah”. Per ringraziare il 17enne, la famiglia di Doha gli ha donato circa 200 lire turche, cifra che si corrisponde a circa 30 euro.

Fonte: Daily Mail