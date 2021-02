Tuchia, monolite dei misteri appare in antico tempo di pietra: arriva l’esercito per sorvegliarlo

Il cosiddetto “Monolite dei misteri” questa volta è comparso anche in Turchia nel sito archeologico di Gobekli Tepe che si trova nel sud-est del Paese, patrimonio mondiale dell’Unesco.

Questa volta però, sulla superficie lucente c’è anche una scritta realizzata nell’antico alfabeto Göktürk: “Guarda il cielo se vuoi vedere la Luna”.

La lastra di metallo è opera di un gruppo di artisti, i “The most famous artist” e viene venduta per 45mila dollari.

Aggiornamento delle 13.47

Malgrado intorno sia stato schierato l’esercito, il misterioso monolite di metallo scoperto in mezzo alle colline della provincia di Sanliurfa, vicino al confine siriano, è scomparso.

Secondo Hurriyet, non è noto dove sia stata trasportata la lastra di metallo, alta 3 metri, come non era chiaro chi l’avesse collocata in precedenza sul posto.

Monolite apparso per la prima volta nello Utah

Non è la prima volta che improvvisamente appare un monolite in zone perlopiù desertiche. Dopo essere apparso per la prima volta nello Stato americano dello Utah, il grande monolite in metallo aveva incuriosito: molti avevano pensato a qualcosa depositato là dagli extraterrestri.

Dopo essere scomparso dal deserto dello Utah, il monolite era riapparso in tutto il mondo, dalla Romania all’Isola di Wight.

L’ultimo avvistamento è in Turchia, a Göbekli Tepe, sede di quello che molti archeologi considerano il più antico tempio in pietra del mondo. A chiamare le forze dell’ordine è stata la gente del posto.

