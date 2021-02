Tuchia, monolite dei misteri appare in antico tempo di pietra: arriva l’esercito per sorvegliarlo

Il cosiddetto “Monolite dei misteri” questa volta è comparso anche in Turchia. Intorno è stato schierato un cordone dell’Esercito con lo scopo di sorvegliarlo.

Questa volta però, sulla superficie lucente c’è anche una scritta realizzata nell’antico alfabeto Göktürk: “Guarda il cielo se vuoi vedere la Luna”.

La lastra di metallo è opera di un gruppo di artisti, i “The most famous artist” e viene venduta per 45mila dollari.

Monolite apparso per la prima volta nello Utah

Non è la prima volta che improvvisamente appare un monolite in zone perlopiù desertiche. Dopo essere apparso per la prima volta nello Stato americano dello Utah, il grande monolite in metallo aveva incuriosito: molti avevano pensato a qualcosa depositato là dagli extraterrestri.

Dopo essere scomparso dal deserto dello Utah, il monolite era riapparso in tutto il mondo, dalla Romania all’Isola di Wight.

L’ultimo avvistamento è in Turchia, a Göbekli Tepe, sede di quello che molti archeologi considerano il più antico tempio in pietra del mondo. A chiamare le forze dell’ordine è stata la gente del posto.

