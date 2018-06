ISTANBUL – Mehmet T. esce da un’udienza della corte di giustizia e comincia a picchiare [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] la ex moglie violentemente. Accade ad Istanbul in Turchia: la donna comincia ad urlare e un netturbino interviene di corsa. L’uomo stende a terra il marito violento e lo immobilizza a terra aiutato da altre persone.

Il marito violento è stato poi arrestato.