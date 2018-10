CHONGQING – pericolo scampato per un turista nel parco a tema Wansheng Ordovician, vicino alla città di Chongqing in Cina. Qui, i visitatori si confrontano con le grandi altezze compiendo dei “salti estremi” su un ponte. CHONGQING – pericolo scampato per un turista nel parco a tema Wansheng Ordovician, vicino alla città di Chongqing in Cina. Qui, i visitatori si confrontano con le grandi altezze compiendo dei “salti estremi” su un ponte.

Si tratta di una piattaforma sospesa sulle rocce a circa 150 metri che richiede cinque grandi salti per essere attraversata: tra le assi, infatti, c’è il vuoto. I turisti la affrontano con una imbracatura di sicurezza. Uno di loro però, ha rischiato la vita: come mostra questo filamto sulla fine, la corda si è staccata dal moschettone. L’uomo se ne accorge quando è già arrivato sulla parte di piattaforma sicura. Fosse successo prima, avrebbe rischiato grosso in caso di passi nel vuoto.

Il video è diventato virale sui social cinesi ed è finito anche su Facebook. Quanto accaduto ha determinato la chiusura del ponte, stando a quando riporta il South China Morning Post. A peggiorare le cose la dichiarazione di una delle persone dello staff, a The Beijing News, secondo cui la scena sarebbe stata studiata a regola d’arte per fare pubblicità alla struttura. Sarà vero?