Due turisti senza mascherina, quando vengono scoperti si fingono dei cani. Un gesto completamente senza senso in Spagna.

La scena davvero assurda è avvenuta nella prima serata di sabato scorso a Cangas de Onìs, in Spagna, nella regione delle Asturie. I due turisti senza mascherina, residenti a Oviedo e giunti nella cittadina per una breve visita, non avevano infatti rispettato l’obbligo di mascherine. Obbligo imposto dalle normative contro il coronavirus della Comunità Autonoma ed erano stati avvistati da due agenti di polizia.

I due agenti chiedono quindi ai due turisti di indossare la mascherina. Ma a quel punto i due uomini si sono allontanati e se la sono tolta dopo aver percorso poche decine di metri.

Quando i due poliziotti si sono avvicinati di nuovo ecco la scena assurda riprese da alcuni residenti. Uno dei due uomini, infatti, aveva iniziato a muoversi a quattro zampe, fingendo anche di urinare come i cani, in modo da convincere in modo scherzoso gli agenti che gli animali non hanno l’obbligo di portare la mascherina.

Alla fine, i due uomini sono stati fermati dalla Guardia Civil: non solo saranno multati per la violazione delle normative anti-contagio, ma sono stati anche denunciati per disturbo della quiete pubblica. (Fonte YouTube).