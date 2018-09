BILLING – Tyler Linfesty è un anonimo ragazzino di 17 anni del Montana. Schierato come ‘cheerleader’ ad un comizio di Donald Trump che si tiene a Billings, davanti alle telecamere Tyler regala uno show tra smorfie e sguardi stupiti mentre il presidente arringa la folla.

Il 17enne è stato ribattezzato “plain shirt guy” per la camicia a quadri indossata. Tyler ha rubato la scena a The Donal dato che è posizionato proprio dietro al presidente.

Il ragazzo, in piedi tra il pubblico alle spalle del presidente, avrebbe dovuto applaudire per sottolineare le dichiarazioni più significative. Invece, come testimoniano i video ormai popolarissimi sui social, ha fatto l’esatto contrario. “Abbiamo conquistato un grande supporto”, ha detto Trump durante il comizio.