BERLINO – Paura a Berlino per Bono Vox che all’improvviso si è visto costretto ad interrompere il concerto degli U2 alla Mercedes Benz Arena. Un calo improvviso della voce che gli ha impedito di proseguire oltre: “Scusate – ha detto praticamente in labiale – non riesco ad andare avanti”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il leader della rock band irlandese, 58 anni, aveva mostrato difficoltà a cantare fin dall’inizio del concerto: ha bevuto diversi sorsi di una bevanda calda da un thermos che aveva sul palco, ma non è bastato. Sulle note di Beautiful Day la voce era ormai flebilissima e la band è riuscita a concludere il pezzo solo grazie al pubblico che si è sovrapposto in coro spontaneo alla voce mancante di Bono.

Per circa quaranta minuti gli spettatori sono rimasti in trepida attesa, preoccupati per la salute di Bono e speranzosi che lo spettacolo potesse continuare. Alla fine però il cantante non è più tornato sul palco e il pubblico è stato invitato a lasciare l’Arena. Con una promessa, biglietti gratis per tutti al prossimo spettacolo.