Ubriaco e in mutande sale sull’auto in transito: ha perso una gara di bevute

Un ragazzo ubriaco sale in mutande su un’auto in transito e passeggia sul cofano. E’ il pegno per aver perso una gara di bevute.

Ubriaco passeggia in mutande su un’auto in transito. Accade sul lungomare di Civitanova Marche in provincia di Macerata.

Il giovane ubriaco ferma un’auto, ci sale sopra e passeggia sul cofano in mutante.

Il ragazzo ha perso una gara di bevute con gli amici ed ha commesso la bravata dopo la mezzanotte di sabato.

Il proprietario dell’auto, un suv Nissan, ha fermato la macchina e ha provato senza successo a bloccare il ragazzo che nel frattempo è scappato con gli amici.

Il conducente ha sporto denuncia ed offerto una ricompensa in denaro a chiunque sapesse indicargli informazioni utili per risalire all’identità del vandalo.

Il giovane è un 24enne residente nel Nord Italia.

E’ stato rintracciato grazie ai social e alle sue storie pubblicate su Instagram.

A rendere pubblico il video della bravata è stato il proprietario della Nissan: il video è diventato virale e nel giro di pochissimo tempo è stato ripreso da diverse testate locali.

Una gara di bevute tra amici

Dalle stories del giovane è stato possibile ricostruire la serata di follia.

Il 24enne, a quanto pare, ha partecipato ad una vera e propria gara di bevute sul lungomare della cittadina marchigiana.

La sfida social era proprio quella di restare in mutande e saltare sopra le auto (fonte: Auto Moto, TgCom, YouTube).