Ucraina, così l’artiglieria ha distrutto la 35esima armata russa VIDEO

Il video è stato diffuso dal ministero della Difesa ucraino. Nelle immagini si vedono mezzi militari russi colpiti dall’artiglieria di Kiev. Il comandante in capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzhny, spiega: “In direzione Kiev i nostri artiglieri hanno distrutto la 35esima armata dell’esercito russo”.

Ucraina, sono almeno 7mila i soldati russi morti. La stima riportata dal New York Times

Sono almeno 7.000 i soldati russi morti in 21 giorni di guerra in Ucraina. La stima – riportata dal New York Times – è stata elaborata da fonti Usa. I soldati russi rimasti feriti nei combattimenti sono invece oltre 14.000, molti dei quali sono già stati rimpatriati passando dalle basi in Bielorussia.

Ucraina, nelle ultime ore distrutti 10 bersagli aerei russi

Nelle ultime 24 ore, la difesa aerea delle forze armate ucraine ha distrutto 10 bersagli aerei nemici. Lo riferisce in queste ore il centro stampa dello Stato maggiore delle Forze armate, come riferisce l’agenzia di stampa ucraina Unian.

“Ieri 10 bersagli aerei nemici sono stati distrutti: due cacciabombardieri Su-34, tre caccia Su-34SM, tre elicotteri e un UAV (drone, ndr) di livello operativo-tattico”, si legge nella nota. Si segnala che sono in corso di chiarimento le informazioni sul tipo di un altro aereo abbattuto e sulla morte dei piloti.