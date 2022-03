Ucraina, il momento in cui un missile russo cade tra i passanti a Kiev e polverizza un bus

Un uomo passeggia poi all’improvviso un missile si schianta in strada polverizzando un pullman. L’uomo resta lì, un po’ confuso, e chi non lo sarebbe, poi si gira e si allontana. Le immagini vengono da Kiev. La data è quella di oggi: lunedì 14 marzo. Il video, da quel che si può capire guardandolo, è stato girato da qualche telecamera di sicurezza piazzata in strada.

Le prime notizie

Secondo i media locali si tratterebbe di un frammento di un missile di Mosca intercettato dalle forze di difesa ucraine e caduto sula capitale. Altri dettagli non se ne hanno. Si tratta ovviamente, dando credito ai media locali, di uno dei tanti missili russi che in queste ore stanno cadendo su Kiev. Qualcuno di questi talvolta viene intercettato dagli ucraini. Sembra che questo sia uno di quei casi. Fatto sta che alla fine il missile, traiettoria voluta o meno, alla fine si è schiantato su una strada nei pressi di un parco della capitale ucraina.

Il numero delle vittime

Non è chiaro neanche quante siano le vittime dell’attacco. Forse questo lo sapremo nelle prossime ore. C’è chi parla di un morto e chi parla di più morti. Per ora non ci sono certezze. Di certo restano le immagini inquietanti della guerra che continuano a venire dall’Ucraina.