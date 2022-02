Aeroporto di Ivano-Frankivsk in Ucraina non lontano dal confine con la Romania. Un missile cruise russo ha colpito lo scalo che dista solo 4,4 chilometri dal centro della città. Sui social è stato pubblicato un video che mostra il momento in cui il missile si schianta sull’aeroporto. Diverse persone assistono alla scena.

Esplosioni anche all’aeroporto di Kiev

“Abito nella zona centrale di Kiev. Sono stata svegliata all’alba da una telefonata di mia madre che mi ha detto di aver sentito quattro/cinque esplosioni vicino casa sua provenienti dall’aeroporto internazionale di Kiev-Boryspil. È stato attaccato l’aeroporto e la base militare di Brovary, città dove sono nata”. A dirlo in una video intervista all’Ansa Anastasiya Menzhega, 25 anni, architetto e designer di Kiev.

Esplosioni in diverse basi militari ucraine

“Poi ho letto di varie altre esplosioni in basi militari e aeroporti per tutta l’Ucraina. La situazione che sto vedendo dalle 7 fino alle 9 del mattino è quella della fuga” aggiunge Anastasiya Menzhega

. “Tante macchine, tante persone per strada con gli zaini e valige in cerca dei vari bunker e di luoghi per nascondersi presenti qui nella capitale. Adesso sto aspettando qui i miei genitori che mi raggiungano a Kiev perché per adesso è considerata il luogo meno pericoloso”, conclude.