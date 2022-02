Ucraina, l’appello disperato dell’oncologo: “Impossibile portare via i bambini molto malati” VIDEO

Ucraina, i bombardamenti nelle città rendono necessaria l’evacuazione di tutti i malati dagli ospedali. Quando a dover fuggire sono però i pazienti oncologici, la situazione diventa particolarmente difficile. A Leopoli, il capo dipartimento di oncologia pediatrica e trapianti Roman Kizyma ha rilasciato un’intervista drammatica.

Ucraina, i bambini malati di cancro devono essere immediatamente evacuati

Kizyma ha in cura anche dei bambini assistiti dalla Ong italiana Soleterre.”Stiamo avendo enormi problemi a causa delle continue minacce dei bombardamenti aerei. I bambini malati di cancro devono essere evacuati immediatamente nei bunker. Ma per noi è difficile farlo perché abbiamo pazienti da diverse città dell’Ucraina come Charkiv, Dnipro e Kiev”.

Ospedali da evacuare, a rischio farmaci ed attrezzature nei prossimi mesi

Il medico spiega ancora che nei prossimi mesi “saremo a corto di farmaci e attrezzature mediche (…). Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti per fermare l’invasione Russa e questa guerra che sta uccidendo i bambini e le persone del nostro Paese”.

Al Corriere della Sera, Kizyma ha spiegato l’attuale situazione. Nella notte ci sono stati almeno cinque allarmi bomba: “In ospedale abbiamo tra i 50 e i 60 pazienti. Non riusciamo a spostare tutti i pazienti, quelli non trasportabili restano nelle loro stanze con i volontari che cercano di tranquillizzarli ma è molto pericoloso”.