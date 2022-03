Ucraina, ruba un carro armato russo e lo trascina via col suo trattore VIDEO

Attacca un carro armato russo al suo trattore, mette in moto e scappa. In queste ore in molti hanno condiviso il video sui social e non solo di un contadino ucraino che scappa col suo trattore con un carro armato russo legato dietro. L’origine del video al momento non è molto chiara.

Non sappiamo dove sia stato girato e non sappiamo che fine abbia fatto il carro armato. Nelle immagini si vede soltanto il trattore trascinare via il carro armato. Qualcuno poi prova a rincorrere il trattore.

La resistenza ucraina

Di sicuro c’è da mettere in evidenza la resistenza popolare ucraina di queste ore. Sono decine i video che in questi giorni stanno testimoniando gli atti di coraggio non solo dell’esercito ma anche dei civili ucraini.

Zelensky alla Russia: “Non perdete tempo. Le bombe non ci piegheranno”

Proprio in queste ore presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato la Russia a “non perdere tempo” in Ucraina, avvertendo che i bombardamenti non convinceranno Kiev ad accettare le condizioni di Mosca per una tregua. Il primo round di colloqui – ha ricordato Zelensky in un video diffuso sui social – sono avvenuti “sullo sfondo di bombardamenti e di colpi che miravano al nostro territorio. Penso che la Russia tenti in questo modo semplice di far pressione”. E ha quindi aggiunto: “Non perdete tempo”.