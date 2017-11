AMSTERDAM – Ufo ad Amsterdam: oggetto volante non identificato sulla pista dell’aeroporto di Schiphol. Come rende noto il sito ExpressUk, i cacciatori di alieni hanno diffuso in rete un nuovo filmato che dovrebbe provare l’esistenza degli extraterrestri sul nostro pianeta.

Nel filmato si vede un velivolo che si muove in linea orizzontale sulla pista di decollo dove sono in transito alcuni aerei mentre è in corso un temporale. L’oggetto è di colore bianco e sfreccia da sinistra a destra molto velocemente.

Sebbene l’ipotesi disco volante sia molto affascinante, non vi è alcuna prova scientifica che l’oggetto in volo sia una navicella aliena. Tra gli utenti che hanno visualizzato e commentato in rete il video c’è chi ritiene si tratti solo di un gabbiano. Una spiegazione poco convincente considerando che il presunto animale si muove in modo un po’ troppo veloce per essere solo un uccello. Come spiegare allora la presenza del velivolo? Un’ipotesi decisamente più realistica è che il video sia stato ritoccato. In altre parole è solo un fake. Non sarebbe la prima volta che questo accade.

Spostandoci oltreoceano, qualche giorno fa alcuni piloti americani hanno dichiarato di aver visto un Ufo nei cieli dell’Oregon, al confine con la California. L’avvistamento risale allo scorso 25 ottobre. Tante e diverse le segnalazioni via radio dei piloti al NORAD (Nord America Aerospace Command): stessa posizione, 700 km all’ora. A questo punto non è rimasto che fare delle supposizioni, mere congetture perché una risposta certa nessuno può più darla: si trattava solo di un NORDO, come i piloti di linea chiamano i velivoli senza radio o che viaggiano “muti”, oppure di un aereo, o ancora di velivolo alieno?

