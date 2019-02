PHOENIX – Ufo in Arizona: misterioso oggetto volante nei cieli di Phoenix. La foto del presunto oggetto volante non identificato è stata diffusa dal sito Ufosightingsdaily.com, punto di riferimento per gli appassionati di ufologia. Il velivolo è stato forografato da un passeggero a bordo di un aereo che volava sulla capitale dello stato dell’Arizona. Scott C. Waring, fondatore del sito americano, spiega così la foto:

“Questo è un drone alieno volato a pochi metri dall’aereo, come si vede nel video (…) L’Ufo sembra fermarsi per 1-2 secondi e decollare. Cosa ha fatto durante quel tempo? Registrare naturalmente…Registrare dati, scansionare l’aereo e i suoi passeggeri, o semplicemente registrare le persone che guardavano fuori dal finestrino, ma era lì per uno scopo. Per raccogliere dati. Questi Ufo sono là fuori 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana (…)”.

Una versione prima di fondamento scientifico, seppur affascinante, che potrebbe essere frutto solo della fantasia dell’ufologo. Sebbene gli elementi siano pochi per avanzare altre ipotesi, non è escluso che l’oggetto volante fosse di tutt’altra natura, per esempio un uccello. Più volte questi animali sono stati scambiati per navicelle extraterrestri. Ma anche la stessa foto potrebbe essere un fake. Guarda il video di seguito nella pagina.