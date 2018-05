ROMA – “Un oggetto nero, opaco con una forma spigolosa romboidale, che volava su una linea precisa orizzontale roteando su se stesso”. Un testimone descrive così il presunto Ufo avvistato a Capannori nell’aprile 2017. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

“Veniva da Lucca si dirigeva verso Montecatini con una velocità sostenuta” specifica l’uomo agli ufologi di A.R.I.A. (associazione ricerca italiana aliena). “Non emetteva rumore e non ha cambiato traiettoria sempre alla stessa altezza fino a sparire alla vista, ricordo che era un pomeriggio dell’otto aprile 2017 tra le 16/17. Purtroppo la ripresa è breve in quanto mi trovavo in giardino e mi sono accorto della presenza soltanto quando ho alzato lo sguardo in cielo e così ho cercato di riprenderlo con il mio huawei p8”, conclude.

Il testimone si trovava nel suo giardino il pomeriggio dell’avvistamento. A poco più di un anno di distanza da quel giorno ha deciso di contattare il team di A.R.I.A. per un ulteriore controllo ed esame sull’oggetto volante da lui ripreso.

L’ufologo e fondatore dell’associazione, Angelo Maggioni, sottolinea che si tratta di un filmato non manipolato. Quello ripreso in quei 13 secondi “rappresenta un oggetto solido con un movimento intelligente, il contrasto ne permette di stabilire una sua certa densità. Nei primi riscontri incrociati si è potuto escludere alcuni oggetti convenzionali come aerei di linea, militari (conosciuti), lanterne, droni e volatili“.