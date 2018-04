ROMA – Ufo a Celle Ligure (Savona): oggetto non identificato VIDEO.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Il sito di A.R.I.A. (associazione ricerca italiana aliena) segnala il caso di un presunto avvistamento di Ufo, avvenuto lo scorso primo aprile nella località ligure. A riprendere il velivolo è stato Angelo Maggioni, presidente dell’associazione, che si trovava a Celle Ligure insieme a un amico per festeggiare la Pasqua. (Guarda il video Youtube in fondo alla pagina),

Ecco come viene descritto il momento dell’avvistamento:

“Sono le 15:30 la giornata è limpida e soleggiata come se fosse estate, leggera brezza, nessuna nuvola presente al momento della ripresa (…) l’ufologo viene attratto da un qualcosa di sferico sul bianco, che si dirige verso Albisola, così avendo la videocamera già accesa decide di inquadrarla per capire meglio di cosa si tratti. La sfera sembra avvolta da un campo luminoso, non emette suono, sicuramente sui 2000 metri di altezza, grande quanto una palla da tennis”.

“(…) Appurata la genuinità del filmato che non risulta essere manipolato o ritoccato si è proceduto con la comparazione di oggetti convenzionali senza ottenere esito positivo. Proprio il 1 Aprile è stato un giorno di strani avvistamenti e segnalazioni, uno si è verificato a Varazze, cittadina poco distante da Savona e un testimone scriveva di aver visto come una palla infuocata arancione che si dirigeva da Pietra Ligure verso Milano. L’oggetto in questione a tratti evoca un altro oggetto comparso sempre in Liguria e più precisamente a Pigna, oggetto che fu fotografato da un rappresentate delle forze dell’ordine”.