Ufo sui cieli del New Mexico? L’avvistamento sospetto dell’equipaggio di un volo dell’American Airlines

Sui cieli del New Mexico c’è un ufo? L’agenzia federale che vigila sulla sicurezza dei voli, la Federal Aviation Administration (FAA) ha confermato le notizie diffuse dalla compagnia American Airlines.

Sui cieli dello Stato americano sarebbe stato avvistamento un oggetto volante non identificato. Quanto visto in volo è stato riportato dal pilota di un Airbus, riferisce negli Stati Uniti il sito specializzato di notizie sull’aviazione civile AeroTime News.

L’Ufo, o meglio Uap, ovvero Fenomeno aereo non identificato, è stato avvistato dall’equipaggio di un Airbus A320 del volo 2292 dell’American Airline lo scorso 21 febbraio.

Ufo sui cieli del New Mexico? Si tratterebbe di un “lungo oggetto metallico”

La rotta è Cincinnati Phoenix: quello visto dall’equipaggio di bordo sarebbe un “lungo oggetto cilindrico”.

Il pilota ha contattato via radio la torre di controllo. La loro conversazione è stata però intercettta da un blogger, Steve Douglas che l’ha fatta diffondere dal sito The Warzone.

Il sito ha chiesto ed ottenuto conferme dall’American Airlines che, dopo aver definito l’audio autentico, ha incoraggiato i reporter a “chiedere spiegazioni all’Fbi”.

La Federal Aviation Administration intanto, dopo aver dichiarato come fondata la notizia, ha precisato che i controllori di volo non hanno inquadrato alcun oggetto anomalo sui loro radar in tutta la zona.

Ufo sui cieli del New Mexico? Si potrebbe trattare di qualche progetto top secret

Quello che si vede in cielo potrebbe anche essere qualche progetto top secret: la zona è infatti piena di basi militari.

A seguire il dialogo tra l’aereo e la torre di controllo.