Un cristallo di origine extraterrestre permetterebbe di “filtrare” ciò che vediamo e individuare gli Ufo nel cielo.

Un giovane russo ha postato su YouTube diversi video dove, con l’aiuto di un pezzo di cristallo, si vedono degli Ufo viaggiare sui tetti delle città.

L’uomo, Paschalis Oto, cittadino di Kemerovo, città russa nella Siberia sudoccidentale, sostiene di aver trovato questo cristallo durante quello che definisce un “Ufo crash”.

Il pezzo di cristallo permetterebbe, a suo dire, di “filtrare” ciò che vediamo.

In diversi video Oto, sovrapponendo il cristallo sulla lente della fotocamera, mostra una realtà ben diversa da come la immaginiamo.

Nei video infatti si vede l’uomo usare il cristallo come filtro e così, dal nulla, appaiono astronavi aliene in cielo.

Tolto il filtro gli oggetti volanti non identificati scompaiono.

Video fake?

In molti si stanno chiedendo se i video sono ritoccati o se, veramente, è tutto reale.

In un altro video caricato sul canale YouTube Space.ru, Paschalis Oto mostra cosa ci sarebbe all’interno del cristallo, ovvero quelle che sembrano forme geometriche simili ai Crop Circle.

L’autore ha scritto: “La gente chiede cosa sia questo pezzo di vetro, non è vetro, è un tipo di materiale simile al vetro, ma non vetro. L’ho trovato nel punto in cui si è schiantato l’Ufo, i militari sono venuti e mi sono dovuto nascondere, ma ho portato con me due pezzi di vetro e alcuni schegge che sembravano pezzi di plastica. Attraverso questo materiale, vedo le cose in modo diverso, vedo astronavi aliene dappertutto”.

I filmati in questione ora sarebbero al vaglio di esperti ufologi e ad un team di scienziati. (fonte BUSINESS INSIDER)