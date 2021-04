Ufo: la ghianda, il dirigibile, la sfera, la piramide... La marina Usa: sono immagini reali VIDEO

Ufo nei cieli degli Stati Uniti: dalla ghianda al dirigibile, dalla sfera alla piramide, sono molti gli Oggetti volanti non identificati o Uap (Unidentified Aerial Phenomena) che lo stesso Pentagono conferma in foto e video ripresi da navi militari Usa.

Secondo quanto riferisce Repubblica, citando il sito The Debrief, nuove immagini di entità o apparecchi aerei che non appartengono a nessuna classificazione militare o civile sono stati registrati negli ultimi mesi.

Le tre foto con Uap o Ufo

In particolare ci sono tre foto scattate dal copilota di un caccia F/A 18 e un video girato da un incrociatore in cui compaiono oggetti orasotto indagine della Unidentified Aerial Phenomena Task Force (UAPTF) del Dipartimento della Difesa americano.

Nella prima delle tre foto scattata a marzo del 2019 si vede un oggetto volante dalla forma di una ghianda. Le altre due immagini mostrano invece quello “un dirigibile metallico e una sfera”.

Il dirigibile, scrive Repubblica, richiama le classiche forme degli Ufo o Uap, ma con delle appendici, mentre la sfera ha contorni irregolari che la rendono più simile ad una entità biologica.

Le tre foto sono state postate sul web dal giornalista investigativo della KLAS Las Vegas George Knapp lo scorso 6 aprile. L’ipotesi, come sempre in questi casi, è che si possa trattare di palloni aerostatici, ma dal 2004 al 2020 non risulterebbero palloni aerostatici nella circostanza in cui sono state riprese le foto. Esistono invece riferimenti a palloni atmosferici in volo in quelle circostanze.

Il video del drone piramidale (o Ufo)

Esiste poi un video, pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell e riconosciuto come autentico dal Dipartimento della Difesa Usa, girato in visione notturna che, per 42 secondi, sembra mostrare un aereo di forma piramidale in movimento lento.

Il filmato è stato girato nel luglio del 2019 a bordo della nave militare USS Russell al largo di San Diego. E nel 2019, ricorda Repubblica, sono stati diversi i rapporti inoltrati da navi militari su incontri con stormi di “droni misteriosi”, non identificati. Incidenti che hanno coinvolto diversi cacciatorpedinieri durante l’addestramento nel Southern California Training Range.

Si tratterebbe inoltre di avvistamenti avvenuti in più giorni, per diverso tempo. Anche se al momento non è chiaro affatto di che cosa si trattasse, dal momento che il termine droni è ormai utilizzato quasi come sinonimo di Uap o Ufo.