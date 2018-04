ROMA – Ufo in Italia, da Genova a Cassola: ultimi avvistamenti VIDEO.

Il Cufom, Centro ufologico del Mediterraneo, segnala gli ultimi casi di avvistamenti di oggetti volanti non identificati in Italia. Questi video, ha fatto sapere il presidente del Cufom Angelo Carrannante, “sono talmente importanti che di essi si parlerà nel convegno di Manfredonia, previsto per sabato”.

Il primo Ufo è stato avvistato a Genova, mentre il secondo a Cassola (Vicenza), dove un uomo ha osservato in cielo, non lontano prospetticamente dalla Luna, uno strano oggetto di colore bianco che si è spostato lentamente. Poi lo strano ‘velivolo’, secondo gli analisti del Cufom, ha stazionato e ha compiuto anche manovre, cambiando colore”. Gli ufologi del Cufom hanno avuto conferma dell’avvistamento anche da altri testimoni che hanno girato. Nello stesso giorno, il video di un oggetto luminoso, nel milanese. Quarto avvistamento a Peschiera Borromeo, in Lombardia. Quinto avvistamento a Cosenza, in Calabria.

Oltre al Cufom, anche l’associazione A.R.I.A. (associazione ricerca italiana aliena) continua a segnalare nuovi casi di avvistamenti “sospetti”. L’ultimo a Celle Ligure, in provincia di Savona. A riprendere il velivolo è stato Angelo Maggioni, presidente dell’associazione, che si trovava sul posto insieme a un amico per festeggiare la Pasqua. Lo stesso giorno è stato segnalato un Ufo a Varazze, dove un testimone ha dichiarato di aver visto come una palla infuocata arancione che si dirigeva da Pietra Ligure verso Milano. L’oggetto in questione a tratti evocava un altro oggetto comparso sempre in Liguria e più precisamente a Pigna, oggetto che fu fotografato da un rappresentate delle forze dell’ordine. Guarda i video Youtube.