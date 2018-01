ROMA – UFO a Luca: misterioso oggetto volante. Il video dell’avvistamento è stato diffuso lo scorso 10 gennaio dal sito di A.R.I.A. (associazione ricerca italiana aliena) e mostra un velivolo che si muove nei cieli di Capannori.

Un oggetto che, secondo l’ufologo e presidente dell’associazione Angelo Maggioni, “ha una forma particolare allungata e potrebbe trovarsi da 1000 a 5000 metri di altezza, scuro, probabilmente grigio essendo ripreso da sotto. Questo spiegherebbe l’ombreggiatura nera”. La sua presenza in volo, in base a quanto riferito da un testimone, non sarebbe durata molto. Poi l’oggetto sarebbe scomparso nel nulla.

Un altro ufologo, Antonio Bianucci spiega che “dopo aver fatto alcune semplici operazioni, non sono state evidenziate manipolazioni esterne, bensì si evidenzia molto bene l’oggetto in questione”. Per il collega Maggioni “l’oggetto è da considerarsi reale e non presenta nessuna forma convenzionale di un qualsiasi velivolo, anche drone o prototipo”. Insomma, entrambi concordano nel ritenere il video genuino, non un fake, come spesso accade per altre clip di presunti velivoli alieni.

Solo qualche giorno fa sul sito A.R.I.A era comparso il video di un avvistamento a Ivrea, in Piemonte. Il filmato arrivava da un testimone, tale F. F., che aveva notato un oggetto luminoso dal balcone della sua casa e prontamente lo aveva ripreso.

Non c’è alcuna prova scientifica che si tratti effettivamente di un UFO, ma per Angelo Maggioni il caso è comunque interessante e va ad arricchire la lista degli avvistamenti italiani, che vanno da nord a sud dell’Italia.

GUARDA IL VIDEO YOUTUBE DELL’UFO A LUCCA DI SEGUITO NELLA PAGINA.