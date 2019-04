NAPOLI – Misteriosi oggetti volanti nei cieli di Napoli. La segnalazione arriva dall’ufologo divulgatore Angelo Maggioni, componente del C.R.E.A (centro di ricerca esistenza aliena). Nel filmato, fornito da Maggioni, si vedono alcune sfere luminose in volo nei cieli della città partenopea lo scorso 24 marzo, ma non è specificato il luogo preciso dell’avvistamento. L’ipotesi Ufo, seppur affascinante per gli appassionati di alieni, resta tuttavia priva di fondamento scientifico.

“Quello che è certo e che si evidenzia la non compatibilità con oggetti convenzionali come lanterne, aerei, volatili, palloni sonda e droni (civili/amatoriali) – spiega Maggioni – Il testimone riferisce di non aver udito suoni o altro durante la ripresa degli oggetti, che sarebbero poi scomparsi all’improvviso. Rimane il mistero su cosa stia accadendo a Napoli negli ultimi mesi, Ufo o test militari ad alta tecnologia top secret?”.

Sono 184 le segnalazioni di oggetti volanti non identificati pervenute l’anno scorso al Cun, il Centro ufologico nazionale. Un netto aumento rispetto al 2017, quando furono 114: l’incremento è del 61 per cento. Nel 2018 – secondo i dati elaborati dal Cun e dalla Suf, la Sezione ufologica fiorentina – luglio è il mese che ha visto il picco di segnalazioni con ben 47 casi, il doppio rispetto ad agosto e settembre. La regione con il maggior numero di avvistamenti è la Lombardia con 26, seguita dalla Toscana con 24 e dal Lazio con 22.

Guarda il video di seguito nella pagina.