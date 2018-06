ROMA – “C’è un Ufo in volo sopra Bolzano“. Un video pubblicato lo scorso 26 maggio sul canale Youtube “Ufo Today” mostra un presunto oggetto volante non identificato che sorvola della montagne. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Come si legge sul sito Alto Adige Informazione, “Ufo Today” specifica che il filmato proviene da un utente che stava passando le vacanze a Bolzano. Questa la descrizione dell’avvistamento:

“Era mattino presto, si trovava sulla veranda dell’hotel in cui alloggiava e ha notato un oggetto aggirarsi sopra le imponenti montagne che circondano Bolzano. Ha deciso di filmare l’oggetto perché non sembrava emettere alcun suono e lo ha seguito fino a che non è scomparso dietro una montagna. L’oggetto non somigliava a nulla che avesse mai visto prima”.

Si tratta di un vero oggetto volante non identificato? A quanto pare no. E’ stata la pagina Facebook “Ufo of Interest” a smentire l’ipotesi Ufo. Si tratterebbe di un video che già in circolazione in rete, ripreso non Italia ma nella vicina Croazia. Un fake digitale creato con un programma di grafica. Eppure, vari siti stranieri hanno rilanciato la notizia. “Filmano un Ufo che atterra verticalmente su una montagna” (El diario de Santiago) e “Ufo antigravitazionale avvistato a Bolzano” (International Business Times). Guarda il video Youtube di seguito.