IMPERIA – Ufo a Pigna, in provincia di Imperia. Continua la discussione tra ufologi per cercare di identificare il presunto velivolo alieno avvistato in Liguria nelle scorse settimane. L’OVNI è visibile in un video diffuso dal sito A.R.I.A. (associazione ricerca italiana aliena), gestito da Angelo Maggioni.

Maggioni non esclude che potremmo trovarci davanti a un particolare difetto del telefono con cui è stato ripreso l’oggetto volante. Per l’esperto quello avvistato potrebbe essere un Ufo con una forma geometrica non convenzionale.

Il dubbio sulla natura dell’oggetto volante ha spinto comunque il presidente di A.R.I.A. a interpellare un fotografo fototecnico esperto, Daniel Cangialosi. Quest’ultimo ha accettato di visualizzare il video del presunto UFO, comunicando il suo parere dopo averlo esaminato: