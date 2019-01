ROMA – Un presunto oggetto volante non identificato è stato avvistato sulla via Marcigliana, alle porte della Capitale. Secondo quanto riferito da A.R.I.A (associazione ricerca italiana aliena), sono stati due ragazzi a riprendere le misteriose luci Questa la testimonianza di uno di loro:

“Mi trovavo su via della Marcigliana a Roma il giorno 18 Gennaio alle ore 5.30 della mattina, ero con un mio amico a un certo punto vediamo questa luce ferma in cielo, da sotto si vedevano tre fasci di luce blu e uno rosso piccoli...Ci siamo fermati abbiamo fatto 2 video…Nel momento avevo l’aria condizionata della macchina accesa che improvvisamente si è spenta, dopo aver filmato il mio telefono con il 15 % di batteria si è spento, il mio amico mi chiama e gli dà la segreteria Vodafone avendo io Tim…Proviamo a avvicinarci con la macchina e questo rimaneva fermo…L’oggetto si è moltiplicato a un certo punto poi si sono fatte le 6.30 di mattina siamo andati via”.

“Il fenomeno sarebbe stato osservato prima l’11 di gennaio e poi il 18 (in tutto cinque video testimonianza) – specifica il sito di A.R.I.A – ed è proprio il secondo avvistamento che mostra strane anomalie che fanno quasi certamente escludere ipotesi convenzionali. Di quanti oggetti si stia parlando onestamente non lo sappiamo con precisione in quanto un oggetto in particolare sembra prima sdoppiarsi e poi formarsi altri piccoli oggetti attorno (l’ufologo Angelo Maggioni preferisce usare il termine di replicante più che sdoppiamento)”. Ma allo stesso tempo non c’è alcuna prova scientifica che quello ripreso sia effettivamente qualcosa di natura extraterrestre. GUARDA IL VIDEO DI SEGUITO.