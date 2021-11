Ultras Atalanta assaltano tifosi del Manchester United in un pub di Bergamo VIDEO (foto da video)

Gli ultras dell’Atalanta hanno assaltato i tifosi del Manchester United che si trovavano in un pub di Bergamo in vista della partita di Champions League tra le due squadre. Il video in fondo all’articolo.

Ultras Atalanta aggrediscono quelli del Manchester in un pub di Bergamo

Un pub del centro di Bergamo, il ‘The Ritual’ in via Francesco d’Assisi, è stato preso d’assalto la scorsa notte da un gruppo di giovani con volti coperti da cappucci e sciarpe nere.

Dalle prime indagini della questura di Bergamo, gli autori del raid sarebbero alcuni ultrà atalantini entrati nel locale dove si trovavano invece alcuni tifosi del Manchester United, giunti a Bergamo in vista della partita di domani sera contro l’Atalanta per la Champions League.

Una ragazza del personale del locale, di 24 anni, è rimasta ferita dal lancio di un oggetto.

L’agguato degli ultras dell’Atalanta a quelli del Manchester, ferita una cameriera del pub

Sul posto è arrivata l’ambulanza del 118, con la quale la giovane è stata trasportata all’ospedale Gavazzeni: la cameriera è rimasta ferita in modo lieve.

Oltre alla cameriera ferita, sono stati rotti alcuni vetri e lanciati dei fumogeni.

Atalanta-Manchester United, altri raid nei pub di Bergamo

Anche altri pub di Bergamo sono stati oggetto di raid della tifoseria locale, senza conseguenze. Alcuni avventori del ‘The Ritual’ hanno filmato la scena e ora i video sono al vaglio della Digos.

Dopo l’assalto, durato pochi minuti, i giovani si sono dispersi: sul posto è intervenuta la polizia.