ROMA – Mauro Corona in diretta insulta le due conduttrici di UnoMattina: Benedetta Rinaldi e Valentina Bisti. Mauro Corona era intervenuto in trasmissione per parlare dei danni del maltempo in Italia, ma le due presentatrici hanno dovuto tagliare corto per fare spazio al TG1. “Non chiamatemi più se non mi lasciate finire di spiegare il concetto, andate a quel paese” ha detto imbufalito lo scrittore, lasciando di stucco le due conduttrici.

Questo il link per rivedere la puntata: https://www.raiplay.it/video/2018/10/Unomattina-cd1d7c59-0cce-4cc3-a5c9-4aa463334ed0.html#