ROMA – L’ex tronista Andrea Cerioli lancia su YouTube la sua prima canzone, scritta insieme a Romolo Peluso e Matteo Valicelli. Un brano dolcissimo, intitolato “La ragazza nella foto”, che Andrea ha voluto dedicare alla sua mamma Luana, scomparsa prematuramente 5 anni fa.

Non a caso il video è uscito oggi, domenica 12 maggio, giorno in cui si celebra la Festa della mamma. Il brano è un mix di pop e rap che spazia tra i ricordi, frammenti vita quotidiana, le vacanze in montagna, i compleanni, la recita scolastica, il saggio di Karate.

“Tu sei la cosa più bella del mondo. E capiti a me…”, dice il ritornello. Il 29enne bolognese, ora nelle inedite vesti di autore e cantante, spiega così il suo bellissimo inno alla vita: “C’è chi ha una madre per tutta la vita, Io ho avuto la fortuna di avere te per venticinque anni. Sei il mio più grande esempio, non me lo dimenticherò mai. Qualsiasi cosa il mondo possa mettermi al cospetto troverò la grinta per andare avanti, non potevo avere una madre migliore di te. Ti amo più di qualsiasi cosa. Non so più come dirtelo. Mi manchi come l’aria che respiro. Osservami, proteggimi, ti ascolterò. Ciao mamma, restami vicina, ti prego”.