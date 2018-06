ROMA – Pace storica a Uomini e Donne tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Le due donne, eterne rivali, hanno ballato insieme e si sono abbracciate nell’ultima puntata del Trono Over. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Un momento a dir poco epocale che ha lasciato tutti a bocca aperta, compresa Maria De Filippi che non poteva credere ai suoi occhi.

Come è noto, l’opinionista vamp e la dama piemontese non si sono mai piaciute: in passato Tina è stata sempre molto critica e dura con Gemma, ancora in cerca dell’amore. Tutto è cominciato quando che Gemma, che si professava innamorata pazza di Giorgio Manetti, ha deciso di porre fine alla loro storia perché non voleva uscire dal programma. Da quel momento Tina Cipollari ha iniziato ad attaccarla, convinta che Gemma fosse solo in cerca di fama.

Ma a quanto pare nella puntata di venerdì 1 giugno, complice anche il clima festoso di fine stagione, Tina sembra essere tornata sui suoi passi. Mentre erano tutti al centro pista è stata proprio lei a coinvolgere Gemma in un ballo scatenato. Al punto che Maria De Filippi è intervenuta: “Ho visto Tina ballare con Gemma, cosa sta succedendo?”. “Anche io ho un cuore – ha risposto l’opinionista – ho visto Gemma triste, sola e ho detto: io sono single, lei pure, siamo due donne abbandonate, balliamo”.

Poi Tina ha ballato ancora con Gemma sulle note di “Siamo donne” di Sabrina Salerno & Jo Squillo. E’ nata una nuova amicizia?