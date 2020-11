Uomo aggredito e picchiato da due ragazzi che gli rubano l’auto VIDEO

Picchiato, aggredito e trascinato a terra in una stazione di servizio da due ragazzi incappucciati che poi gli rubano l’auto.

Un uomo sta facendo rifornimento ad una stazione di benzina a Victorville, in California, quando viene brutalmente aggredito. L’autista infatti è stato avvicinato da due ragazzi incappucciati che inizialmente lo hanno distratto.

Poi dopo un tentativo di reazione l’uomo è stato prima minacciato e quindi picchiato. L’autista è stato preso a pugni più volte e trascinato via dal posto di guida. I due ladri sono quindi riusciti a salire a bordo e fuggire con l’auto. L’uomo ha subito ferite al viso ed è stato portato in un ospedale per le cure.

Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto ma sarà difficile risalire all’identità dei due ladri e aggressori visto che oltre ad essere incappucciati e a muoversi velocemente, sono sempre riusciti a restare coperti da una delle colonnine dove si fa rifornimento.

Uomo aggredito e un piano studiato per rubare l’auto

Dal modo in cui i due aggressori si sono mossi si capisce che non è la prima volta che fanno questo genere di furti. Prima si avvicinano con le “buone”, poi uno dei due apre lo sportello del passeggero e tenta di salire. La vittima a quel punto sale in auto ma non riesce a partire perché l’altro lo blocca.

Poi lo trascina fuori dall’auto mentre il complice sale al posto di guida e a quel punto il gioco è fatto… (Fonte YouTube).