Uomo al guinzaglio come un cane in giro per Positano, il video è virale: petplay o goliardata?

Un video che circola su YouTube, girato a Positano, mostra un giovane a torso nudo mentre cammina velocemente a quattro zampe, con tanto di collare e guinzaglio. A tenerlo al guinzaglio è un altro uomo. La scena ha lasciato basiti i tanti turisti e vacanzieri che si trovavano nella centralissima Via Dei Mulini.

Petplay a Positano? Il video dell’uomo al guinzaglio

La scena messa in atto dai due, probabilmente due turisti, rientrerebbe nella pratica sadomaso e kinky chiamata petplay (il gioco di animali, ndr). Una forma di gioco di ruolo in cui almeno un partecipante recita la parte di un animale non umano. Per molti però potrebbe essere solo una goliardata di alcuni ragazzi.

Cos’è il petplay

Secondo un portale BDSM, “l’esperienza del petplay, se affrontata con consapevolezza e senza vergogna o imbarazzo, può essere vissuta in modo coinvolgente, acquisendo, dentro di sé, una componente totalmente nuova per quanto riguarda la percezione della realtà che ci circonda. In ogni caso, se ben gestito e vissuto con serenità, il petplay risulta capace di generare un vero e proprio effetto benefico, in cui si superano certi muri d’inibizione, attraverso la spontaneità dell’istinto animale, e si approfondisce l’intimità con il proprio partner, sia all’interno del gioco che nella vita di tutti i giorni.”