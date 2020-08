Uragano Laura in Louisiana. Sui social il video della meteorologa travolta dalle raffiche

Uragano Laura è arrivato in Louisiana. Sui social virale il video della meteorologa travolta dalle raffiche

Uragano Laura ha raggiunto le coste della Louisiana, negli Stati Uniti, dopo aver raggiunto categoria 4 su una scala di 5.

L’uragano, estremamente pericoloso, ha toccato terra nei pressi di Cameron in Louisiana, con venti che arrivano a 240 chilometri orari. Lo ha specificato il centro nazionale per il monitoraggio degli uragani nel suo più recente bilancio, prevedendo venti estremi e inondazioni in alcune zone dello Stato, a 15 anni dalle devastazioni di Katrina.

Gli esperti: “Lasciate le vostre case, a prescindere dal coronavirus”

Per gli esperti, chi abita nelle aree che Laura dovrebbe toccare non c’è altra soluzione che evacuare, a prescindere dalle preoccupazioni per il coronavirus.

Tanto che è già stato ordinato a 600mila persone di abbandonare le proprie case nelle zone lungo la costa del Golfo. E’ tratta dell’evacuazione maggiore negli Usa durante la pandemia.

Le aree più a rischio sono quelle al confine tra Texas e Louisiana, comprese le città texane di Beaumont, Galveston, Port Arthur e le parrocchie di Calcasieu e Cameron, nel sud-ovest della Louisiana. Qui i meteorologi hanno detto che l’uragano potrebbe sommergere intere comunità.

La Fema (la Protezione civile americana) ha spiegato che il presidente Donald Trump ha approvato aiuti federali di emergenza per integrare gli sforzi di risposta statale e locale dei due Stati nelle aree più colpite.

E gli ospedali si stanno preparando ad affrontare una doppia sfida: le conseguenze di un uragano durante una pandemia.

“E’ una follia”, ha spiegato Darrell Pile, Ceo del Southeast Texas Regional Advisory Council, che coordina la risposta medica di emergenza in 25 contee lungo la costa.

La stima dei possibili danni

L’US National Hurricane Center di Miami, stilando una panoramica dei potenziali danni, ha avvertito che “la maggior parte degli alberi verrà spezzata o sradicata e i pali della corrente abbattuti, le interruzioni di corrente dureranno settimane o forse mesi e la maggior parte dell’area sarà inabitabile per settimane o mesi: ci sono solo poche ore rimaste per proteggere la propria vita o le proprietà”.

Il video della meteorologa

Intanto su Twitter è diventato virale il video della meteorologa Stephanie Abrams di Weather Channel inviata nel mezzo della tempesta.

Nel breve filmato si vede Abrams travolta dall’onda d’urto dell’uragano tanto da avere serie difficoltà a restare in piedi. (Fonti: Ansa, YouTube)