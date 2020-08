L’astronauta Nick Underwood ha postato online un video in timelapse girato “dentro” il vortice di uragano Laura

Un video girato “dentro” l’uragano Laura, uragano che sta devastando Texas e Louisiana, negli Stati Uniti. Il filmato, in timelapse, è stato pubblicato sul web dall’astronauta Nick Underwood.

“Kermit ha volato attraverso l’uragano cinque volte oggi. Ecco un timelapse del passaggio dal secondo al terzo step. Un passaggio in entrata e in uscita da un uragano è chiamato “penetrazione” o “penny”. Con i cinque passaggi di oggi ho toccato quota 61 “penny” in carriera”, ha scritto Underwood come didascalia del video.

Categoria 4 su 5

Uragano Laura ha raggiunto le coste della Louisiana dopo esser passato a categoria 4 su una scala di 5. L’uragano, estremamente pericoloso, ha toccato terra con venti che arrivano a 240 chilometri orari.

Il centro nazionale per il monitoraggio degli uragani prevede venti estremi e inondazioni in alcune zone dello Stato, a 15 anni dalle devastazioni di Katrina.

Gli esperti: “Lasciate le vostre case, a prescindere dal coronavirus”

Per gli esperti, chi abita nelle aree che Laura dovrebbe toccare non c’è altra soluzione che evacuare, a prescindere dalle preoccupazioni per il coronavirus.

Tanto che è già stato ordinato a 600mila persone di abbandonare le proprie case nelle zone lungo la costa del Golfo. E’ tratta dell’evacuazione maggiore negli Usa durante la pandemia.

Le aree più a rischio sono quelle al confine tra Texas e Louisiana, comprese le città texane di Beaumont, Galveston, Port Arthur e le parrocchie di Calcasieu e Cameron, nel sud-ovest della Louisiana. Qui i meteorologi hanno detto che l’uragano potrebbe sommergere intere comunità.

La Fema (la Protezione civile americana) ha spiegato che il presidente Donald Trump ha approvato aiuti federali di emergenza per integrare gli sforzi di risposta statale e locale dei due Stati nelle aree più colpite.

E gli ospedali si stanno preparando ad affrontare una doppia sfida: le conseguenze di un uragano durante una pandemia.

“E’ una follia”, ha spiegato Darrell Pile, Ceo del Southeast Texas Regional Advisory Council, che coordina la risposta medica di emergenza in 25 contee lungo la costa. (Fonti: Ansa, YouTube)