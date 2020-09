Usa, afroamericano ucciso dalla polizia: ecco le immagini. Prima le urla, poi il coltello e lo sparo VIDEO

Usa, afroamericano ucciso dalla polizia: ecco le immagini. Prima le urla, poi il coltello e lo sparo.

Usa, afroamericano ucciso dalla polizia: ecco le immagini. Martedì il Procuratore generale del New Jersey ha diffuso un video che mostra gli ultimi istanti di Hasani Best, l’afroamericano 39enne ucciso da un agente lo scorso 21 agosto.

Gli agenti erano intervenuti chiamati da alcuni vicini insospettiti per un diverbio tra Best e una donna che era con lui in casa.

Al loro arrivo i poliziotti hanno trovati i due sul pianerottolo di casa con l’uomo che impugnava un coltello.

Le immagini mostrano proprio Best con il coltello in mano.

Durante il filmato si sentono gli agenti più volte gli intimano di appoggiarlo a terra.

Dopo uno scambio di battute tra gli agenti e Best, e dopo anche qualche momento meno teso, però Best dice alcune parole (“Adesso lo pugnalo”) che evidentemente hanno fatto scattare la reazione di uno degli agenti che ha deciso di sparare.

Naturalmente ancora non è del tutto chiara la dinamica di quanto accaduto.

Il video però, come ovvio, già sta facendo discutere in America dove ormai si avvicinano sempre più anche le elezioni presidenziali. (Fonti: YouTube, Il Corriere della Sera).

Qui sotto il video diffuso martedì dal Procuratore generale del New Jersey. A questo link invece il video con il dialogo tra i poliziotti e Best tradotto in italiano.