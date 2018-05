ROMA – Polemiche negli Usa opo che un agente di polizia ha sparato contro una marmotta

Accade nello Stato americano del Maryland. A sparare è un agente della Contea di Carroll: l’animale sta al bordo della highway. L’uomo prima le grida, poi spara un colpo di pistola.

Il video è diventato virale e gli animalisti e non solo, si sono indignati chiedendo una punizione esemplare per questo agente dal grilletto facile. Il tutto accade fra l’altro sotto lo sguardo (e il telefonino) di diversi automobilisti che assistono sbalorditi alla scena. L’agente, non solo ha il grilletto facile: è anche abbastanza sprovveduto.