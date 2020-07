Usa, cacciata dall’aereo perché non vuole indossare la mascherina: gli altri passeggeri applaudono VIDEO

Cacciata dall’aereo perché non vuole indossare la mascherina: gli altri passeggeri applaudono.

Cacciata dall’aereo, tra gli applausi dei passeggeri, perché non vuole indossare la mascherina. Tutto è avvenuto negli Usa a bordo di un aereo della compagnia American Airlines.

Una donna, come si vede dal filmato, si è rifiutata di indossare la mascherina prima del decollo e lo staff l’ha invitata a scendere.

Gli altri passeggeri allora sono scoppiati in un applauso rivolto all’equipaggio.

Coronavirus in Usa

I nuovi casi di coronavirus negli Usa nelle ultime 24 ore sono stati 72.238. I morti 1.379, in quello che e’ il terzo giorno consecutivo in cui i decessi superano quota 1.200.

E’ quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale i contagi complessivi nel paese sono quasi 4,5 milioni.

Intanto sulla spinta dell’emergenza Covid-19, i National Institutes of Health (Nih) americani hanno stanziato più di 248 milioni di dollari per test di nuova generazione per la diagnosi.

Il tutto nell’ambito dell’iniziativa Radx (Rapid Acceleration of Diagnostics), con cui sono stati conclusi contratti con 7 aziende biomedicali, che vanno da piccole start-up a realtà industriali più grandi.

L’obiettivo è supportare lo sviluppo di nuove tecnologie per aumentare il numero, il tipo e la disponibilità dei test arrivando a poterne fare milioni a settimana già dall’inizio di settembre prossimo, per far fronte ad una domanda nazionale crescente. (Fonti: YouTube, Ansa).