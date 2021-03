USA, Fbi pubblica VIDEO dell’uomo che piazza le bombe vicino al Congresso Usa: 100mila dollari di ricompensa

In un nuovo video diffuso dall’Fbi si vede un uomo che piazza le bombe (fortunatamente mai esplose) vicino al Congresso Usa di Capitol Hill a Washington. Nelle immagini si vede un uomo, pantaloni neri, scarpe da ginnastica e felpa bianca che con uno zaino in mano si aggira vicino al Congresso Usa la sera prima del 6 gennaio, giorno dell’assalto contro l’insediamento di Biden.

Uomo con le bombe, il video Fbi e la ricompensa

L’Fbi aveva precedentemente rilasciato le foto del sospettato e ha offerto una ricompensa di 100.000 dollari per qualsiasi informazione decisiva per l’arresto. Si sospetta che l’uomo abbia piazzato bombe fatte in casa vicino alla sede dei partiti repubblicano e democratico vicino al Congresso Usa. Le bombe non sono mai esplose. L’ipotesi è che siano state messe solo per creare un diversivo e tenere la polizia occupata mentre partiva l’assalto al Congresso di Capitol Hill.

Crediamo ancora che qualcuno, da qualche parte, abbia informazioni di cui non si è nemmeno reso conto di quanto possano essere importanti”, ha detto Stephen DeAntono, vicedirettore dell’FBI a Washington.

Assalto al Congresso, arrestato ex guardia del corpo di Trump

Intanto, sempre per i fatti relativi all’assalto al Congresso Usa, un uomo che ha lavorato come guardia del corpo Donald Trump è stato arrestato. Roberto Minuta, questo il suo nome, è accusato dall’Fbi di aver partecipato alla rivolta e di aver aggredito violentemente alcuni poliziotti schierati a difesa di Capitol Hill. Minuta, 36 anni, era equipaggiato in assetto stile militare e farebbe parte della milizia di estrema destra degli Oath Keepers.

All’assalto al Congresso Usa hanno partecipato diverse migliaia di sostenitori di Donald Trump. Era il 6 gennaio, quando i funzionari eletti hanno approvato la vittoria del suo rivale democratico, Joe Biden, alle elezioni presidenziali. Cinque persone sono morte nell’attacco e più di 300 persone finora arrestate per la loro partecipazione.