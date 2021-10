Usa, la epica risposta ai No Vax: “Perché gli homeless non sono morti di Covid?”, “Perché siamo vaccinati, idiota”

“Perché gli homeless non sono morti di Covid?”, grida una manifestante no vax. “Perché siamo vaccinati, idiota”, risponde una voce fuori campo.

Accade lungo la Hollywood Boulevard a Los Angeles dove Ray, senza fissa dimora da 7 anni, si è reso protagonista di un esilarante botta e risposta che ha fatto il giro del web.

Los Angeles, il video della manifestante no vax

Nel video, pubblicato su Twitter, si vede uno sparuto corteo No Vax manifestare lungo la Hollywood Boulevard. Una donna, armata di microfono, grida: “Vedete tutti questi senzatetto in giro? Sono morti in strada per Covid? Diavolo, no! Come mai?”.

E all’improvviso si sente la epica risposta fuori campo di Ray: “Perché siamo vaccinati, idiota”.

Rintracciato da un passante, Ray è stato ringraziato ed elogiato: “Non solo ci hai fatto ridere, ma hai dato un grande messaggio a tutti”.