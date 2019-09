NEW YORK – Il muro anti immigrazione al confine tra Stati Uniti e Messico? Una barriera che si può aggirare, attraversandola dove finisce. E così hanno fatto 66 migranti immortalati in un video della US Customs and Border Protection dell’Arizona, la polizia di frontiera dell’Arizona.

Secondo quanto reso noto dalle autorità, il gruppo sarebbe stato formato per un terzo da famiglie che si sono poi arrese di fronte alla polizia.

Dall’inizio di maggio ci sono stati nove gruppi con più di 50 persone che sono arrivate in questo modo negli Stati Uniti. Lo scorso 27 agosto l’amministrazione Trump ha comunicato al giudice a cui fanno capo le varie azioni legali avviate contro la barriera che costruirà altri 32 chilometri di muro in Arizona e California. A finanziare la costruzione saranno i fondi avanzati dai precedenti lavori per il muro, costati meno del previsto.

Fonti: YouTube, US Customs and Border Protection