ROMA – Nei pressi dello svincolo di Ashford-Dunwoody e non troppo lontano da Atlanta negli Stati Uniti, sulla statale 285, gli automobilisti sono stati colti di sorpresa. Il battente di un portavalori si è aperto all’improvviso durante la marcia e decine di migliaia di dollari hanno iniziato a piovere sulla carreggiata. Moltissimi automobilisti si sono fermati e sono messi a raccogliere le banconote provocando ovviamente delle lunghe code.

La polizia ha fatto sapere che il furgoncino trasportava tra i 100 e i 175 mila dollari ed ha lanciato un appello dalla pagina Facebook del Dunwoody Police Department, in cui spiega che raccogliere soldi in questo modo equivale a commettere un furto: “Ci rendiamo conto che è stata una grandissima tentazione, ma è un furto e quel denaro andrebbe restituito”. Secondo quanto raccontato dai media americani, alcuni cittadini avrebbero restituito i soldi. All’appello però, ne mancano ancora tanti.

Chissà, forse qualcuno ne avrà restituiti solo una parte per non essere più sospettato anche perché, come hanno spiegato sempre i media americani, le targhe delle auto di chi si è fermato sono state riprese dai vari telefonini che hanno immortalato la scena. Ora, la polizia potrebbe vedere i video e rintracciare gli automobilisti che verrebbero poi accusati di furto, un reato decisamente grave.

