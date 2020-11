Usa, il ponte frana in diretta: la reporter si salva in extremis VIDEO

Usa, il ponte frana in diretta: la reporter si salva in extremis. Tutto è avvenuto durante una alluvione che sta colpendo la North Carolina.

Il ponte si sgretola in diretta: tanta paura per la reporter Amber Roberts dell’emittente Fox 46 negli Stati Uniti.

Durante un collegamento in diretta, in un ponte nel North Carolina in condizioni critiche per via dell’alluvione che stava colpendo la zona, il manto stradale ha ceduto sotto i piedi della giornalista, costringendola a un balzo indietro.

Tanta la paura ma per fortuna la giornalista è riuscita a mettersi in salvo facendo qualche passo indietro prima del crollo.

Il collegamento è stato poi interrotto per essere poi ripreso due ore dopo, quando la reporter è ancora là a testimoniare le condizioni della strada. (Fonte: YouTube)