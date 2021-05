Usa, Ufo segue nave militare e si immerge. Pentagono: il VIDEO è autentico. Ex capo Marina Usa: “Tecnologia mille anni avanti a noi”

Gli alieni sono tra noi? Un video girato il 15 luglio 2019 al largo di San Diego durante un’esercitazione della Marina statunitense, confermato come veritiero dal Pentagono, mostra un oggetto sferico che segue da vicino una nave da guerra e poi si immerge di colpo nelle acque. Sean Cahil, ex capo della Marina USA in pensione, ha affermato che la tecnologia che appare nel video è da 100 a 1000 anni avanti rispetto a quella degli Stati Uniti. Lo riferisce Giampaolo Scacchi.

Usa, Ufo segue nave militare e si immerge. Pentagono: il VIDEO è autentico. Cosa si vede nel filmato

Nel video, pubblicato dal documentarista Jeremy Corbell, si vede un oggetto cosiddetto “transmediale”, ovvero intercettato in due elementi, in questo caso in aria e in acqua. L’oggetto sferico vola sulla superficie dell’acqua per alcuni minuti e poi di colpo svanisce, si immerge nelle acque. “Guarda, si avvicina, ora si è inabissato!”, si sente dire nel video.

Usa, Ufo segue nave militare e si immerge. Pentagono: il VIDEO è autentico. L’oggetto si muoveva a velocità ipersonica

Cahil ha spiegato: “L’oggetto si muoveva a velocità ipersonica e precedeva i piloti, sembrava capire in anticipo dove fossero diretti. “Al momento noi non abbiamo la capacità di farlo”. Jeremy Corbell, all’emittente Fox 8 ha detto che successivamente, un sottomarino ha cercato nelle profondità dell’oceano il presunto ufo, senza però riuscire a trovarlo. Il senatore USA Marco Rubio ha avvertito che gli UFO rappresentano una seria minaccia per la sicurezza nazionale e deve essere presa in considerazione dai legislatori. Intanto nelle prossime settimane è atteso dalla Unidentified Aerial Phenomena Task Force del Pentagono un rapporto comprensivo sull’attività svolta per indagare sugli Ufo, rapporto che sarà presentato al Congresso. (Fonte: Daily Mail)