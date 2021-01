Vaccino Covid, assistenti sanitarie prendono in giro No Vax e le teorie complottiste: VIDEO su TikTok

Un gruppo di assistenti sanitarie del policlinico di Bari, ha deciso di usare l’umorismo e l’ironia per combattere le tante fake news sul vaccino Covid che circolano su internet pubblicando alcuni divertenti video su TikTok (canale Vita da As).

Il video pubblicato dalle assistenti sanitarie, è una presa in giro alle teorie dei No Vax, ma allo stesso tempo fondamentale nella sua utilità a quanti complottano sulla natura del vaccino. Un filmato rivolto a quelle persone che credono basti un’iniezione per inserire nel corpo microchip non meglio specificati, 5G e quant’altro. Le assistenti sanitarie, con motivetti ironici e balletti, screditano i luoghi comuni che si sono (purtroppo) ascoltati in questi mesi di pandemia.

Assistenti sanitarie smontano i complotti contro il vaccino Covid in un video

Un video che però sembra aver centrato l’obiettivo e che in poco tempo ha fatto il giro dei social. E arriva anche alla dottoressa Maria Chironna, responsabile del laboratorio di Epidemiologia molecolare del Policlinico di Bari. “Millennials in azione! Con l’avvio della vaccinazione anti covid 19 – spiega nel suo commento la prof – era scontato che i complottisti, gli antivax, i novax, quelli che “mi hanno detto che questi vaccini sperimentali possono modificarci il DNA e hanno effetti collaterali gravi” sarebbero ricomparsi e avrebbero cominciato a dimenarsi un po’, tanto per creare un po’ di confusione”.

“È da un po’ che sto tenendo d’occhio queste ragazze. Lavorano nel Laboratorio Covid19 del Policlinico. Sono millennials, usano i social e forse possono arrivare con ironia e allegria lì dove bravissimi comunicatori un po’ agé potrebbero non arrivare”. (fonte THE MILLENNIAL)