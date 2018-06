ODOLO – Violento nubifragio in Val Sabbia in provincia di Brescia. Come mostra il video che segue postato su Facebook, le strade sono diventate dei fiumi di fango.

Ingenti danni in tutta la zona. Il nubifragio è accaduto nella mattinata di martedì: a situazione più critica si registra ad Odolo, la località che appare nel video, con strade ridotte a fiumi di fango. A Vestone è straripato il torrente Gorzone, si registrano numerose frane e allagamenti. E sempre nel Bresciano, un agente di Polizia locale è stato travolto da una frana che si è staccata a causa del maltempo tra la Vallesabbia e l'Alto Garda.

L’agente di Polizia è stato travolto lungo un tratto della passerella sospesa di Covoli a Toscolano Maderno, una passeggiata pedonale ristrutturata di recente, ma al momento non si conoscono le sue condizioni. Sul posto sono arrivati ambulanze e vigili del fuoco.