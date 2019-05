Valencia-Arsenal, incidente a bordo campo: cosa accade alla giornalista, panico in studio

ROMA – Durante una diretta a bordo campi di Valencia-Arsenal, semifinale di ritorno di Europa League, la giornalista Monica Beneavent del programma sportivo “Gol” viene colpita da una pallonata mentre è impegnata in un collegameno in diretta prima dell’inizio del match.

Il colpo sembra molto forte e la Beneavent finisce fuori dallo schermo per qualche istante. Il collegamento torna in studio, con i colleghi della reporter che sembrano preoccupati. Poco dopo però, la giornalista torna in onda facendo intendere così in studio e a casa di essersi ripresa completamente. La Beneavent appare sorridente e riprende a parlare.

Il match è stato giocato in Spagna e vinto dagli inglesi per 4-2. Ciò ha decretato che quest’anno a dominare il calcio europeo è l’Inghilterra. Se infatti in Champions League la finalissima sarà tra Liverpool e Tottenham, in Europa League saranno Arsenal e Chelsea a contendersi il trofeo. Due finali, quattro squadre inglesi. Ed è la prima volta nella storia.

Negli ultimi anni, era stata la Spagna a far da padrona in Europa ora ci sono ben quattro squadre inglesi che però in panchina hanno quattro tecnici stranieri. Si tratta di Klopp (Germania), Pochettino (Argentina), Emery (Spagna) e dell’italiano Sarri.

